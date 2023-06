Loucura na Bélgica: três líderes em seis minutos e título decidido aos 90+4'

Saint-Gilloise, Genk e Antuérpia discutiram o título belga até ao último suspiro, com o último a ter-se sagrado campeão graças a um golo na compensação dos 90', celebrando 66 anos depois.

O título de campeão belga decidiu-se este domingo da forma mais épica possível, com três equipas a terem discutido o campeonato até à compensação dos 90', sendo que um remate de Toby Alderweireld entregou o cetro, 66 anos depois, ao Antuérpia.

Aos 88 minutos do St. Gilloise-Club Brugge, os anfitriões venciam por 1-0, o que conjugado com a vantagem do Genk frente ao Antuérpia (2-1), lhe entregava o título. Um minuto depois, o Brugge empatou, passando a liderança para o Genk.

No entanto, os minutos de compensação provaram-se inacreditáveis, com Toby Alderweireld (90+4') a fazer um golo que selou o empate (2-2) e consequente título do Antuérpia, que fechou o campeonato com 47 pontos (na segunda fase da prova), mais um do que o Genk (segundo) e o Saint-Gilloise (terceiro).

Assim sendo, o Antuérpia celebrou o quinto título de campeão belga da sua história, 66 anos depois do último, conquistado na época 1956/57, numa tarde muito imprópria para cardíacos.