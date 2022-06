Los Angeles renovam contrato com o "melhor jogador da história do clube"

Carlos Vela renova com o Los Angeles

Carlos Vela passa a estar vinculado ao novo clube de Gareth Bale e Giorgio Chiellini até 2023

Os Los Angeles, da Liga norte-americana (MLS) chegaram a acordo com Carlos Vela para a renovação do seu contrato até 2023.

O internacional mexicano, de 33 anos, vai assim partir para a sexta temporada ao serviço dos norte-americanos, que já se reforçaram neste mercado com dois pesos pesados do futebol europeu: Gareth Bale e Giorgio Chiellini.

Em declarações aos meios do clube, John Thorrington, diretor geral da equipa, celebrou a ampliação do vínculo descrevendo Vela como "o melhor jogador da história do clube".

Desde janeiro de 2018 nos Estados Unidos da América, Vela leva 72 golos marcados num total de 116 jogos pelos LA e, esta época, soma seis golos e quatro assistências em 18 partidas.