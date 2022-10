Lopetegui também apontado aos Wolves com Sampaoli à espera

O espanhol é apontado à sucessão de Bruno Lage (Wolves), um cargo para o qual também entra na equação Pedro Martins. Já o argentino, aguarda desfecho da situação no Sevilha

Bruno Lage já saiu do Wolverhampton, Julen Lopetegui ainda está no Sevilha mas em situação cada vez mais complicada, e Jorge Sampaoli vê tudo à distância. Com Jorge Mendes colocado ao barulho pela Marca, o jornal espanhol aponta que o treinador espanhol pode trocar o Sevilha pelos Wolves com a intermediação do agente português, e por sua vez o argentino é colocado na rota da sucessão do ex-treinador do FC Porto.

Uma carambola que pode mexer com o banco de várias equipas, mas que a Marca dá como um cenário provável. Sampaoli já orientou o Sevilha no passado (em 2016/17, antes de rumar à seleção da Argentina) e o seu regresso é desejado, mas enquanto não estiver fechado, os andaluzes não despacham Lopetegui, informa a publicação.

Recorde-se que para a vaga deixada pelo despedimento de Bruno Lage pelo Wolverhampton o nome de Pedro Martins já foi avançado como uma possibilidade pelo nosso jornal. Jorge Mendes representa Lopetegui e a influência do agente no clube inglês pode ser decisiva, mas Pedro Martins tem a vantagem de estar disponível e poder ser uma solução imediata, se o clube não quiser aguardar pelo desfecho da situação de Lopetegui no Sevilha.