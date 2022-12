Lopetegui quer seis reforços para janeiro, avançam em Inglaterra

Matheus Cunha, Felipe e Ounahi são três dos nomes lançados para a ribalta, mas antigo técnico do FC Porto não se deve ficar pelos três ingressos

Julen Lopetegui não vai querer atacar a segunda metade da temporada com o mesmo plantel que começou a temporada do Wolverhampton. Em Inglaterra, avança-se com o número de seis reforços.

De acordo com o The Times, o espanhol quer seis novos elementos para um plantel que poderá receber ainda o reforço de jogadores da formação e que, de acordo com as intenções do técnico, deverá ver vários ingleses a entrar.

Os nomes de Matheus Cunha, avançado do Atlético de Madrid, Felipe, central do Atlético e ex-FC Porto, e Ounahi, médio do Angers e grande revelação do Mundial do Catar, são dados como hipótese.