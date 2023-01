O clube brasileiro aceitou a oferta dos Wolves de cerca de 17 milhões de euros.

O Wolverhampton está perto de garantir a contratação de João Gomes, médio do Flamengo, de Vítor Pereira, ainda antes do fecho do mercado.

O clube brasileiro aceitou a oferta dos Wolves de cerca de 17 milhões de euros, pelo que o jogador rubricará um contrado válido por cinco épocas e meia e é esperado nos próximos dias em Inglaterra para trabalhar com o técnico Julen Lopetegui.