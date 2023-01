Lopetegui prestes a receber central ex-FC Porto

Felipe deve mesmo abandonar Wanda Metropolitano na reabertura do mercado. Soyuncu, que estava garantido para junho, é o substituto

Felipe, antigo central do FC Porto e atual jogador do Atlético de Madrid, deve reforçar o Wolverhampton nesta reabertura do mercado.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, os dois clubes entrarão novamente em contacto para chegar a um acordo, até ao próximo domingo, por um central que interessa a Julen Lopetegui.

Çaglar Soyuncu, central turco do Leicester, que estava garantido para o verão, deverá ser o substituto imediato na equipa de Simeone.