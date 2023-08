Lopetegui pondera apresentar demissão do Wolverhampton

A duas semanas do arranque da Premier League, o Wolverhampton corre o risco de ficar sem treinador. Julen Lopetegui está insatisfeito com a falta de investimento dos Wolves e pondera bater com a porta.

Lopetegui pode dar um novo rumo à carreira em breve. Segundo o "Daily Mirror", o treinador espanhol está insatisfeito com a falta de investimento e de reforços no Wolverhampton para a nova temporada e pondera bater com a porta quando faltam poucos dias para o arranque da Premier League.

Até ao momento, os Wolves viram sair Rúben Neves, Raúl Jiménez e Nathan Collins, Adama Traoré, Diego Costa, João Moutinho, Conor Coady e Ryan Giles, tendo apenas chegado Matt Doherty, o guarda-redes Tom King, Matheus Cunha e Boubacar Traore.

Por isso, Lopetegui, que está a cumprir a segunda época no clube inglês e já tinha demonstrado publicamente a insatisfação por falta de reforços, pondera bater com a porta, depois de na temporada anterior ter deixado o Wolverhampton muito perto da zona de despromoção.