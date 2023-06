Julen Lopetegui poderá acompanhar Rúben Neves na Arábia Saudita

Julen Lopetegui e Maximiliano Allegri são os nomes elegidos pelo clube saudita, sendo que o ex-FC Porto foi o único que terá respondido à abordagem até ao momento.

Rúben Neves está em vias de reforçar o Al Hilal, como O JOGO adiantou em tempo oportuno, mas o médio português poderá não ser o único a trocar o Wolverhampton pela Arábia Saudita, sendo acompanhado pelo seu treinador, Julen Lopetegui.

De acordo com o jornalista italiano Rudy Galetti, especializado no mercado, o antigo técnico do FC Porto está nos planos do clube saudita para a próxima época, tendo sido contactado nesse âmbito.

Também Maximiliano Allegri, que orienta a Juventus, terá sido abordado pelo Al Hilal, mas não respondeu até ao momento, ao contrário do espanhol, que terá deixado sensações positivas, apesar de ainda não terem existido desenvolvimentos quanto a uma possível mudança.

Depois de ter deixado o Sevilha, em outubro do ano passado, Lopetegui fechou a sua primeira época em Inglaterra - chegou em novembro, quando a equipa ocupava a zona de despromoção - na 15.ª posição da Premier League, tendo contrato com os Wolves até 2025.