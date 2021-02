Lopetegui: "O treinador do Sevilha deve comportar-se melhor"

Lpetegui teve uma discussão com o treinador do Getafe, que levou à expulsão dos dois técnicos, e pediu desculpa publicamente.

Julen Lopetegui, treinador do Sevilha, quis pedir desculpa pela discussão com José Bordalás, técnico do Getafe, que fez com que ambos acabassem por ser expulsos no jogo deste sábado.

"Peço desculpa publicamente. Fruto do calor do momento, poderia ter lidado de outra forma, por isso peço desculpa. Espero que o que aconteceu com Lucas não seja grave, estamos a cruzar os dedos, a esperar que não seja o que parece que é. O treinador do Sevilha deve comportar-se melhor", disse.

Lopetegui comentou ainda a lesão de Ocampos: "Estamos muito preocupados, acreditamos que tem uma lesão importante, mas há que esperar pelas análises defniticas para que não seja nada de grave. Ninguém quer ver um jogador nessas circunstâncias", disse.