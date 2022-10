Lopetegui na despedida do Sevilha: "Entregámos uma parte da nossa vida"

Treinador deixou na quarta-feira o comando técnico do emblema espanhol.

Julen Lopetegui deixou na quarta-feira o comando técnico do Sevilha, depois de uma derrota pesada (1-4) na receção ao Borussia Dortmund, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Esta quinta-feira, numa cerimónia de despedida, na qual foi mostrado um vídeo com os seus melhores momentos à frente do clube, o antigo treinador do FC Porto garantiu ficar com memórias "inesquecíveis" e não ter qualquer sentimento negativo.

"Não sou de escrever papéis e sim de tentar transmitir um sentimento com simplicidade. Quando se vê o vídeo, a primeira coisa que vejo é que éramos muito mais jovens e que o futebol castiga-nos muito a todos. Certamente porque entregámos uma parte da nossa vida. A nossa profissão é assim, são 24 horas, todos os dias da semana, de corpo e alma. Isso desgasta e deixa marcas físicas, mas também no coração. (...) As marcas que me restam no coração serão inesquecíveis, de belas memórias, de momentos complicados que todos conseguimos superar, de ter a sorte de liderar um clube como o Sevilha, que é extraordinário", começou por dizer.

"É um misto de sentimentos e o primeiro que me sai é o de agradecimento ao clube, adeptos e cidade. A Monchi [diretor desportivo], à direção, a toda a gente. Vivemos coisas muito bonitas. O outro é de pena por deixar um clube do qual gosto muito. Se me senti respeitado no momento da saída? Hoje não é dia para isso. É apenas para agradecer ao clube e a todos pelo que vivi aqui. Não tenho um sentimento negativo. Tristeza sim, mas sentimentos negativos contra alguém, não", concluiu.