"Lopetegui ligou-me e disse-me que queria experimentar jogadores mais jovens"

Cesc Fàbregas comentou o fim de Sergio Ramos na seleção, dando um exemplo do seu tempo em La Roja

Sergio Ramos disse adeus à seleção espanhola. O experiente central conversou com De la Fuente, o novo selecionador, antes de confirmar o fim da carreira de seleções. Cesc Fàbregas comentou o adeus do antigo companheiro.

"Não quero que isto seja mal interpretado: achei bem que o treinador lhe tivesse dito diretamente antes de ele [Sergio Ramos] saber por terceiros. Lopetegui telefonou-me e disse-me que queria experimentar jogadores mais jovens. Na altura, eu estava prestes a ganhar a Premier League, não me pareceu bem. Nunca te pode parecer bem, diga-se", explicou o médio, em conversa com a Cadena Ser.

Fàbregas, de 35 anos, comentou ainda a saída do Mónaco e a surpreendente transferência para o Como, de Itália.

"Tive um ano muito mau no Mónaco, com lesões, tristeza e impotência. Houve um momento em que não me importei com o nível e onde, eu só queria jogar futebol. Queria um projeto simpático. Além disso, o clube facilitou-me a obtenção da minha licença de treinador. Treino a segunda equipa, de facto", explicou.

Há uma semana, Sergio Ramos confirmou o adeus à seleção espanhola, depois de 180 internacionalizações e muitos títulos, como dois Europeus e um Mundial.