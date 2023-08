Lopetegui está mesmo de saída e já há um nome apontado ao cargo

Treinador espanhol insatisfeito com falta de investimento.

Julen Lopetegui está de saída do comando técnico do Wolverhampton, confirmou O JOGO. O treinador espanhol já está a discutir os termos da rescisão do contrato que liga as duas partes.

De acordo com a Sky Sports, há já um nome que surge na linha da frente para o banco: Gary O'Neil. Trata-se de um treinador de 40 anos, livre no mercado após deixar o Bournemouth.

Lopetegui, que em Portugal orientou o FC Porto, estará descontente com a falta de investimento do clube. Apresentado em novembro passado, viu saírem do plantel nomes como Rúben Neves, Conor Coady e Raúl Jiménez.