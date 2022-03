Lopetegui está de pedra e cal no Sevilha: "Não tenho dúvidas"

Técnico aponta à terceira qualificação seguida para a Liga dos Campeões

Julien Lopetegui, treinador do Sevilha, garantiu esta terça-feira que quer continuar no comando do clube na próxima temporada, confessando sentir-se feliz no Sánchez Pizjuán.

"Não tenho dúvidas, estou onde quero estar. Estou feliz no Sevilha e a minha família também está encantada", admitiu, em entrevista à revista Jugones.

Apesar de reiterar que tem um "sentimento de pertença muito grande" no clube espanhol, Lopetegui nem sempre é um nome consensual entre a massa adepta, algo que o treinador considera natural, especialmente quando a equipa não joga tão bem como o esperado.

"Seguramente, [os adeptos] também têm razão. No mundo dos treinadores tens de chorar e, desculpem, ficar chateado [quando a equipa perde ou o resultado não é o esperado] É a realidade dos treinadores", explicou.

Associado recentemente ao Manchester United, Lopetegui preferiu virar atenções para o que resta da LaLiga, onde quer assegurar um lugar que dê acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

"Não se pode evitar o barulho , faz parte de estar num grande clube como o Sevilha . Não podemos estar dependentes disso. Peço aos adeptos que continuem a acreditar em nós e não deixem de nos ajudar, que continuem como antes, a dar aquela energia-extra, vamos precisar muito", concluiu Lopetegui.

A nove jornadas do final da LaLiga, o Sevilha é segundo classificado com 57 pontos, menos nove do que o líder Real Madrid e mais três do que Barcelona (tem um jogo a menos) e Atlético Madrid, respetivamente, terceiro e quarto colocados.