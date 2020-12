Lopetegui comete lapso sobre próximo adversário na Liga dos Campeões

Treinador do Sevilha não sabia do despedimento de Lucian Favre do comando técnico do Borussia Dortmund

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões ditou, entre outros, o confronto entre Sevilha (Espanha) e Borussia Dortmund (Alemanha). Em reação ao próximo adversário na competição, Julen Lopetegui, treinador blanquirrojo, evidenciou desconhecer que os alemães estão à procura de um novo técnico.

"Vamos enfrentar um grandíssimo rival. Com um plantel extraordinário, jogadores de grandíssimo nível e com um treinador [Lucien Favre] com muita experiência. É uma grande equipa em todos os sentidos", referiu Lopetegui.

O timoneiro espanhol foi questionado sobre o Borussia Dortmund, esta segunda-feira, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo do Sevilha frente ao Ciudad de Leucena.

O clube de Dortmund anunciara, no último domingo, a saída de Lucien Favre do comando técnico da equipa alemã, na sequência da pesada e histórica derrota na receção ao Estugarda, por 5-1, em jogo referente à 11.ª jornada da Bundesliga.