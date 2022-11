Lopetegui assume rédeas do Wolverhampton: "É da escuridão que surge a luz"

Primeiras declarações de Julen Lopetegui, novo treinador do Wolverhampton, após ter assinado um contrato de três anos com o atual último classificado da Premier League.

Decisão de rumar aos Wolves: "Porque não? Este é um clube grande, com um projeto grande e um estádio grande. Tenho uma história especial com esta equipa, há seis ou sete anos tive a possibilidade de vir para aqui. No último minuto, mudei a minha decisão porque a seleção espanhola ligou-me. Há um mês, tive um problema pessoal com o meu pai, mas eles [dirigentes do clube] quiseram esperar pelo momento certo. Felizmente, a minha situação com o meu pai melhorou e agora estou aqui, porque acredito no projeto. Eu sei que temos uma tarefa difícil, mas ao mesmo tempo penso que é um desafio excitante. Os jogadores vão ter dez dias para recuperarem a energia, a confiança e não pensarem mais no passado. Temos de olhar para o futuro, encarar um dia de cada vez, trabalhar no duro e acreditar nas nossas forças".

Espera-se que Raúl Jiménez integre a convocatória do México para o Mundial'2022, mesmo lesionado: "Eu falei com Raúl sobre a sua situação com o México. Estou preocupado com ele, não tem jogado pelos Wolves e nós precisamos do Raúl em forma. O melhor desfecho é que volte [do Mundial] em forma. Respeito a decisão do jogador e do selecionador, mas o mais importante para mim são o Wolves".

"Este é o principal clube da cidade e nós temos de o sentir. Não só o balneário, mas na energia dos adeptos. Vamos ter uma tarefa díficil, mas se tivermos juntos vamos conseguir. Já li que a força de um lobo está na alcateia. Temos de ser uma boa alcateia e desenvolvermos todas as nossas capacidades enquanto equipa. O futebol é um desporto coletivo e nós temos de o entender e demonstrar em campo. Eu acredito que é da escuridão que surge sempre a luz. Este é um mote perfeito para nós".

