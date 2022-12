Lopetegui: as queixas físicas de Daniel Podence e um jantar em família

Declarações de Julen Lopetegui após a estreia no comando técnico do Wolverhampton, com uma vitória em casa do Everton (1-2) na ronda 17 da Premier Legue.

A vitória: "Fizemos um bom jogo. Foi uma missão duríssima, contra uma boa equipa. Sofremos um golo cedo, mas mostrámos mentalidade ganhadora. Não nos deixámos afetar pela desvantagem e o labor em campo continuou. E é essa crença e confiança nas nossas próprias capacidades que apreciei, e de que tanto precisamos."

Podence saiu com queixas: "Ele apenas se queixou de dores na perna e, segundo me disseram os médicos, não deverá ser um problema complicado, felizmente."

Futuro: "Estamos felizes, mas só por este dia. Foram apenas três pontos. Sabemos que temos uma missão muito difícil pela frente [manutenção na Premier League] e temos de estar dispostos a continuar a trabalhar ao máximo e melhorar uma série de coisas. Podemos saborear um pouco esta alegria, mas ainda não ganhámos nada. Ficamos felizes quando ganhamos, claro. Foi apenas um passo nesta caminhada. Estamos numa posição muito má na tabela [18.º, em zona descida] e amanhã de manhã temos de estar prontos a arregaçar as mangas e trabalhar mais. Neste dia, nada como desfrutar de jantarmos com as nossas famílias, mas terça-feira é já a preparação para o próximo jogo."