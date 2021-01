Lopetegui arrasado por defesa do Linares: "Que não tivesses tudo tão fácil como tiveste sempre"

Treinador do Sevilha havia criticado o estado do relvado e o tamanho do balneário do Linares, da Segunda B espanhola, que o emblema de La Liga eliminou na Taça do Rei.

José Cruz, defesa do Linares, equipa da Segunda B espanhola que o Sevilha eliminou na Taça do Rei, com um triunfo por 2-0, recorreu às redes sociais para pedir respeito e criticar as declarações de Julen Lopetegui no final da partida, nas quais criticara o estado do relvado e o tamanho do balneário.

"Senhor Julen Lopetegui, com todo o meu respeito, oxalá noutra vida vivesses o que é a Segunda B e não tivesses tudo de forma tão fácil como tiveste sempre (que terás merecido) antes de falares dessa forma. Encontraste um grande estádio, um relvado que não foi pisado durante três semanas, um balneário digno, no qual mudamos de roupa diariamente, e um protocolo que foi levado a cabo na perfeição por todos no clube", pode ler-se na "carta" escrita para o treinador do Sevilha.

"Nem quero imaginar se te tivesse calhado outros clubes com menos história ou simplesmente sem os recursos que vocês, os clubes grandes, têm. Oxalá o teu futuro seja genial, mas nesta profissão somos todos companheiros. Por isso, tenta respeitar a nossa realidade e assim respeitarás os teus companheiros", concluiu.

Julen Lopetegui havia criticado desta forma o balneário do Linares:

"Nesta situação de emergência sanitária, na qual por vezes tens de distanciar-te 200 metros de outras pessoas, não é normal que de repente te encontres com 50 pessoas num balneário com 30 metros quadrados. Não faz muito sentido, na verdade."