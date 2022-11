Lopetegui ainda não está no Wolverhampton e já se fala num possível reforço

Treinador espanhol recusou inicialmente a proposta inglesa, mas as negociações foram retomadas.

Depois de inicialmente ter recusado a possibilidade de assumir o comando técnico do Wolverhampton, a imprensa internacional informou que o treinador espanhol está de novo na órbita do clube inglês e prevê-se que um acordo entre as partes seja anunciado em breve.

A possibilidade de o ex-técnico do Sevilha, que também já passou pelo FC Porto, rumar à Premier League é de tal forma grande que já circulam informações sobre possíveis reforços. Segundo informações desta sexta-feira, Mariano é um velho desejo de Lopetegui e terá já sido solicitado aos responsáveis do Wolverhampton para o mercado de janeiro.

O avançado de 29 anos pouco joga no clube merengue (quatro partidas esta temporada) e uma saída seria bem vista no Santiago Bernabéu. Mariano, que no passado esteve na agenda do Benfica, regista ainda uma passagem pelo Lyon, onde, em 2017/18, fez a melhor época da carreira, com 21 golos em 44 jogos.