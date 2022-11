Londres cai com estrondo na Taça da Liga: cinco equipas ficam pelo caminho

Arsenal, Crystal Palace, Tottenham e Chelsea despediram-se precocemente da prova.

Em Inglaterra, esta quarta-feira ficou marcada por uma série de jogos relativos à terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa e se há cidade que não ficou bem representada, foi Londres, que viu cinco equipas ficarem pelo caminho.

O Arsenal, líder da Premier League, foi eliminado em casa pelo Brighton (1-3), num jogo em que Cédric Soares e Fábio Vieira foram titulares. Os gunners abriram o marcador aos 20 minutos, por intermédio de Eddie Nketiah, mas permitiram a reviravolta na segunda parte, após golos de Danny Welbeck (27', de penálti), Kaoru Mitoma (58') e Tariq Lamptey (71').

O Tottenham também caiu perante um adversário da Premier League, ao perder por 2-0 na visita ao Nottingham Forest, cujos marcadores foram Renan Lodi (50') e Jesse Lingard (57'). Nota ainda para a expulsão do ex-FC Porto Eliaquim Mangala, aos 75 minutos, que acabou por não influenciar o triunfo do Forest.

O Chelsea despediu-se da prova após uma derrota, também por 2-0, na casa do Manchester City, que alinhou com Rúben Dias a titular (Bernardo Silva entrou aos 50') e marcou graças a Riyad Mahrez (53') e Julián Álvarez (58').

As outras equipas londrinas que disseram adeus à Taça da Liga foram o Crystal Palace, que empatou 0-0 com o Newcastle ao fim de 120 minutos e acabou por vacilar no desempate por grandes penalidades e o West Ham, vítima do mesmo desfecho após uma igualdade (2-2) com secundário Blackburn Rovers.

De resto, o Liverpool, com Fábio Carvalho a titular, também precisou da lotaria para ultrapassar o Derby County, que milita na terceira divisão e aguentou o nulo até ao fim do prolongamento, tal como o Southampton diante do terciário Sheffield Wednesday (2-1 nas grandes penalidades).

Nota ainda para o Wolverhampton, que passou aos oitavos de final da prova depois de um triunfo por 1-0 sobre o Leeds, no qual Rúben Neves e Gonçalo Guedes foram titulares e João Moutinho e Daniel Podence saltaram do banco.