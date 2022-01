Lodi falhou seleção brasileira e Casemiro lembrou: "As pessoas devem vacinar-se"

Lateral do Atlético de Madrid não está com a Canarinha devido à ausência de um esquema vacinal completo

Casemiro não fugiu à questão e abordou o tema da vacinação à covid-19, tão polémico por estes dias no desporto, com o caso de Djokovic a ser o mais badalado. Lodi falhou a presença na Seleção por não ter o esquema completo e o médio do Real Madrid comentou o caso.

"Há pessoas que tomaram a decisão de não estar em casa quando estiveram infetadas. Eu coloco uma coisa em primeiro lugar: a saúde. Independentemente de vitórias ou derrotas. Não sei as razões para o Lodi ter tomado a decisão que tomou. Vi nas notícias que ele tem a primeira dose. Eu só ouço os especialistas e os médicos. Cada um tem a sua opinião e a minha é que as pessoas devem vacinar-se. A saúde está em primeiro lugar", explicou, em conferência de imprensa.

Já apurado para o Mundial do Catar, o Brasil mede forças nos próximos dias com o Equador e o Paraguai.