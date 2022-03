Locatelli já recuperou da covid-19 e pode ser opção para a eventual final do play-off

Médio da Juventus tinha testado positivo após o encontro com o Villarreal, da Liga dos Campeões. Disponibilidade para o encontro diante da Macedónia do Norte está colocada de parte

Manuel Locatelli é mais uma opção para Roberto Mancini e para a Itália nesta dupla jornada que os campeões da Europa pretendem que acabe com o passaporte rumo ao Catar. O médio da Juventus já recuperou da covid-19.

"Manuel Locatelli realizou a verificação com teste de diagnóstico para covid-19 com resultado negativo. O jogador, portanto curado e não mais sujeito ao regime de isolamento, vai rumar esta noite à concentração da seleção, em Coverciano", referiu, em comunicado, a vecchia signora.

Locatelli tinha testado positivo depois do encontro entre a Juventus e o Villarreal, da Liga dos Campeões. O médio poderá, eventualmente, defrontar Portugal, mas ficará de fora do encontro com a Macedónia do Norte.