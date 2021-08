Locatelli já chegou à Juventus e deu os primeiros autógrafos

Médio foi cedido pelo Sassuolo até 2023 com opção de compra obrigatória no valor de 30 M€

Manuel Locatelli é o mais recente reforço da Juventus. Segundo a Sky Sports, a Vecchia Signora chegou a acordo com o Sassuolo para a transferência do médio de 23 anos, campeão europeu por Itália. Locatelli é emprestado por dois anos, com opção de compra obrigatória de 30 milhões de euros, ao primeiro jogo de 2022/23. Em função de cláusulas fixadas no contrato, relativas ao desempenho do jogador, a Juventus pagará mais cinco milhões ao Sassuolo, que ainda ficará com 20% de uma futura venda

O jogador chegou na manhã dests quarta-feira a Turim para realizar os exames médicos e já esteve com alguns adeptos.

Campeão europeu pela Itália, o centrocampista foi titular nos dois primeiros jogos e bisou na vitória sobre a Suíça. Formado no Milan, agora ao serviço da Juventus, procurará ganhar um lugar no meio-campo, sector em que Massimiliano Allegri dispõe de várias soluções, como Arthur, Bentancur, Ramsey, Rabiot ou McKennie.

Refira-se que, amanhã, a Juventus disputará um jogo particular com a equipa de sub-23 bianconera. Será o último teste para afinar a estreia da equipa de Massimiliano Allegri na Serie A, no próximo domingo, em que a formação de Ronaldo jogará com a Udinese.