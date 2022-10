"Localização geográfica da Ucrânia? Há um ano tivemos um Europeu em vários países"

Declarações de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol no anúncio da junção da Ucrânia à candidatura ibérica ao Mundial'2030.

Como surgiu a ideia? "Todos nós desejamos que em 2030 a guerra tenha terminado. A ideia partiu das pessoas que em 2018 iniciaram um processo que tem conduzido a candidatura ibérica. Foi em 2018 que trocámos algumas impressões na perspetiva de nos podermos vir a candidatar em conjunto, temos trabalhado nisso há muito tempo. Obviamente, não somos indiferentes ao que se está a passar no mundo e sempre abordamos numa perspetiva de uma candidatura europeia poder ser candidatura que unisse os povos e Europa num bem mais comum: paz e bem-estar dos povos. Perguntámos à UEFA se esta ideia fazia sentido, recebemos claramente um sinal positivo da parte da UEFA e foi dado aí um passo para estarmos aqui hoje a incorporar a Ucrânia na candidatura."

A distância geográfica não pode ser um handicap? "A lógica geográfica... Nós estamos inseridos na Europa. Somos países europeus. É uma candidatura europeia. Neste sentido, a eventual distância geográfica [não interessa]... Recordo que há cerca de um ano tivemos um Europeu em vários países. Estamos a falar da Europa, é da Europa que temos de falar."

Tem garantias de que a Ucrânia terá condições para receber jogos do Mundial em 2030? "Estamos em 2022, são oito anos e são oito anos que queremos que passem depressa no sentido da aproximação dos povos. Nessa perspetiva, estamos convencidos que serão encontrados os mecanismos para haver paz na Europa e em 2030 a Ucrânia ter condições para organizar jogos do Mundial'2030."

