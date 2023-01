Lloris sobre Emiliano Martínez: "Não sei fazer estupidezes na baliza"

Dibu MArtínez, Hugo Lloris e o árbitro da final do Mundial do Catar

Guarda-redes francês comentou o comportamento do seu adversário na final do Mundial do Catar

Hugo Lloris disse adeus à seleção de França e usou o L'Équipe como o canal para o anúncio e para uma entrevista de despedida, na qual comentou o comportamento do seu adversário Emiliano Martínez na final do Mundial do Catar.

"Há coisas que eu não sei fazer, como fazer estupidezes na baliza ou desestabilizar o rival a jogar no limite... Sou demasiado racional e honesto", começou por atirar o guardião francês sobre o argentino.

"Já foi suficientemente julgado, não preciso acrescentar nada. Ultrapassou os limites. Durante esse desempate, usou todos os truques que tinha na manga para nos desestabilizar", concluiu.

