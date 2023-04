Lloris sobre assobios dos adeptos: "Nunca vi nada assim na minha carreira"

Guardião francês não gostou do comportamento dos adeptos do Tottenham para com Davinson Sánchez, central que não ficou bem na fotografia na derrota caseira do clube diante do Bournemouth, por 2-3

Lloris não gostou de ver um colega assobiado. Os adeptos do Tottenham não perdoaram Davinson Sánchez, na derrota caseira, por 2-3, diante do Bournemouth, numa atititude que caiu muito mal junto do guarda-redes dos spurs.

"Foi algo [assobios] que começou assim que entrou em campo. Nunca vi nada assim na minha carreira. Sinto-me mal pelo Davinson. É um companheiro de equipa, um amigo e luta pelo clube há muitos anos. É algo muito triste para o clube, para os adeptos e para o jogador. É algo que nunca queremos ver no futebol", atirou, logo após o final do encontro (2-3), referente à 31ª jornada da Premier League.

Davinson Sánchez entrou no decorrer da primeira parte e foi substituído logo ao minuto 58, depois de ter ficado muito mal na fotografia no lance do segundo golo do Bournemouth, marcado por Solanke.