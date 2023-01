Lloris não continua na seleção francesa: "Temos de saber quando passar a pasta"

Guarda-redes e capitão da seleção francesa termina o percurso pelos bleus, aos 36 anos. Foram mais de 14 anos com a camisola azul.

Hugo Lloris anunciou, esta quarta-feira, numa entrevista ao jornal L'Équipe, que decidiu terminar o percurso na seleção francesa. O guarda-redes do Tottenham, de 36 anos, era até agora o capitão dos gauleses e o jogador com mais internacionalizações de sempre (145).

"Chega uma altura em que temos de saber como passar a pasta. Não quero apropriar-me de nada. Sempre disse, e repito: ' a seleção francesa não pertence a ninguém'. Temos de pensar assim. E acho que a equipa está pronta para continuar, há bons guarda-redes prontos para me suceder, como o Mike Maignan", apontou.

Lloris estreou-se pela França há mais de 14 anos e despede-se após o segundo lugar no Mundial'2022.

Recorde-se que, depois do Campeonato do Mundo do Catar, também Karim Benzema anunciou que não vai continuar na seleção.