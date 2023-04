Lloris e um jogo "doloroso" para o Tottenham: "Havia algo estranho em campo"

Lloris, guarda-redes do Tottenham

Guarda-redes sofreu seis golos sem Newcastle para a ronda 32 da Premier League.

Foi uma verdadeira tarde de pesadelo aquela que o Tottenham viveu em casa do Newcastle, onde perdeu por 6-1 para a ronda 32 da Premier League. Lloris foi um guarda-redes impotente para travar as investidas contrárias e lamentou a pobre exibição da equipa.

"Sofrer cinco golos em 20 minutos... Podemos ser golpeados uma, duas vezes e sofrer golos, mas havia algo estranho em campo. Não conseguíamos reagir nem voltar ao jogo. E o Newcastle merece muito crédito, começaram a mil à hora, foram muito dinâmicos, sabiam exatamente o que fazer, com e sem a bola. Estávamos atrás em todos lugares do campo e em todos os aspetos do jogo'', afirmou o guardião internacional francês.

"É muito constrangedor. Devemos pedir desculpas aos adeptos. Não mostrámos uma boa versão, não conseguimos igualar a performance dos jogadores do Newcastle. Estivemos completamente fora na primeira parte. Na segunda foi diferente, mas é muito doloroso", lembrou.



"Não podemos esconder-nos atrás dos problemas do clube. Somos jogadores profissionais, sempre que vamos para o campo tentamos fazer o melhor possível, mas ficámos abaixo em muito aspetos. Houve um abismo entre Newcastle e Tottenham. Agora temos que reagir'', rematou Lloris.