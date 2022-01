Livre no mercado, Mangala pode voltar ao ativo pelas portas da Ligue 1

Mangala está sem jogar desde o final da temporada passada e, segundo o Foot Mercato, interessa ao Saint-Étienne.

O Saint-Étienne está em negociações com Eliaquin Mangala tendo em vista a contratação do defesa-central de 30 anos. O francês está livre no mercado - deixou o Valência no final da temporada anterior - e pode assinar a custo zero pelo clube que milita na Ligue 1, primeira divisão do futebol gaulês.

De acordo com o Foot Mercato, está a ser negociado um contrato de seis meses, até ao final de 2021/22.

Mangala, ex-FC Porto, Standard Liège, Manchester City, Everton e Valência, poderá fazer a estreia no campeonato de França.