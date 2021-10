Livre no mercado, Dani Alves passa férias em Barcelona e provoca reações dos adeptos

Jogador de 38 anos está livre no mercado desde que deixou o São Paulo.

Desde que deixou a equipa do São Paulo a 16 de setembro, o lateral Daniel Alves está sem clube. Com tempo livre de sobra, o brasileiro está em Barcelona de férias com a esposa, Joana Sanz, enquanto espera a decisão sobre seu futuro.

Foi o próprio jogador de 38 anos que publicou uma imagem nas redes sociais onda toma um café em uma das zonas da cidade espanhola. Ídolo do Barça, não faltaram pedidos de fãs para que ele regresse ao clube. Recentemente, entretanto, foi noticiado o pensamento do jogador em parar de jogar futebol.

Dani Alves tinha contrato com o São Paulo, no Brasil, até 2022. Porém, o jogador deixou a equipa por atrasos salariais, na sequência de um conflito entre as duas partes devido a uma dívida de quase dois milhões de euros ao futebolista, que ao longo da carreira representou clubes como o Sevilha, Barcelona, Juventus e Paris Saint Germain.