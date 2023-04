Livre das acusações de violação, Greenwood terá admitido fim da linha no United

Segundo o jornal The Sun, o extremo inglês terá admitido ao seu círculo mais próximo que já não acredita que irá voltar a representar os red devils, estando conformado com uma saída para o estrangeiro.

Livre das acusações de violação, agressão e comportamento coercivo desde fevereiro, Mason Greenwood terá admitido aos seus amigos e familiares mais próximos que já não acredita que irá voltar a representar o Manchester United, estando conformado com uma saída para o estrangeiro para tentar relançar a carreira.

A informação chega do jornal The Sun, que revela que o extremo inglês, de 21 anos, acreditava que poderia voltar a jogar pelos red devils após as acusações do Ministério Público inglês (CPS) serem retiradas, o que já não será o caso.

Recorde-se que o United reagiu ao fim do caso judicial contra Greenwood com uma própria investigação, que ainda se encontra a decorrer. Até à sua conclusão, o jogador não pode treinar junto da equipa nem ser opção para as partidas do emblema.

Greenwood tem contrato até 2025 com o United e não realiza uma partida oficial desde janeiro do ano passado, tendo sido associado recentemente a uma mudança para o Milan, que será apreciador das suas qualidades.