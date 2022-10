Liverpool volta a vencer na Premier League com Darwin como figura central

Avançado ex-Benfica fez o único golo do encontro com o West Ham.

O Liverpool somou a segunda vitória consecutiva na Premier League, a terceira entre todas as provas, na receção ao West Ham, jogo da ronda. Darwin integrou o onze inicial dos reds e cotou-se como a figura do encontro, ao apontar o único golo do jogo, com um excelente cabeceamento a cruzamento de Tsimikas.

O avançado uruguaio ex-Benfica alcançou o quinto golo da temporada, em 12 jogos, sendo de registar ainda uma assistência.

Antes de fazer o 1-0, Darwin obrigou ainda Fabianski a uma grande defesa e até esteve muito perto de bisar, num lance em que atirou a bola ao poste.

O resultado deixa a equipa de Jurgen Klopp no sétimo lugar, com 16 pontos em 10 jogos. O West Ham está mais abaixo, com 11 somados em igual número de partidas.