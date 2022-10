Liverpool volta a cair e a liderança pode ficar ainda mais longe

Desaire por 1-0 na casa do Nottingham Forest, uma semana depois da vitória no clássico contra o Manchester City. Liderança pode ficar à distância de 14 pontos no final da jornada

Continua a ser uma época complicada para o Liverpool, que até vinha de três vitórias consecutivas, mas que voltou a perder, por 1-0, na casa do Nottingham Forest, último classificado à partida para a jornada. A liderança pode ficar à distância de 14 pontos.

Um golo de Awoniyi, ao minuto 55, fez a diferença, diante de um conjunto red que contou com Fábio Carvalho no onze, mas que foi obrigado a jogar sem várias opções, como Thiago, Díaz ou Darwin.

Caso o Arsenal ganhe na visita ao Southampton, a equipa de Klopp pode ficar a 14 pontos da liderança.