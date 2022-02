Liverpool vence pela margem mínima em casa do último classificado

Luis Díaz, colombiano que deixou o FC Porto neste mercado de inverno, não saiu do banco de suplentes.

O Liverpool alcançou um triunfo tangencial diante o Burnley (1-0), lanterna-vermelha da Premier League. No Turf Moor, o português Diogo Jota foi lançado por Jürgen Klopp no decorrer da segunda parte, quando o resultado já estava fixado, depois de o médio brasileiro Fabinho ter anotado o único golo da partida da 25.ª jornada, aos 40 minutos do primeiro tempo.

Com este triunfo, os reds passam a contabilizar 54 pontos no segundo lugar, contra os 63 do líder Manchester City, que tem mais um jogo disputado, e 47 do Chelsea, terceiro.