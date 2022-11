Liverpool vence na casa do Tottenham e aproxima-se dos lugares europeus

Festa do Liverpool

Mohamed Salah bisou na primeira parte e Harry Kane reduziu para os spurs.

O Liverpool venceu este domingo por 2-1 na visita ao Tottenham, em jogo da 15.ª jornada da Premier League.

Sem Diogo Jota (lesionado) e com Fábio Carvalho a não sair do banco de suplentes, os reds abriram o marcador logo aos 11 minutos, numa jogada em que Darwin Núnez assistiu Mohamed Salah.

O astro egípcio, a cinco minutos do intervalo, voltou a fazer das suas, aproveitando um erro de Eric Dier para bisar. Aos 70 minutos, o avançado inglês Harry Kane ainda reduziu, mas o golo foi insuficiente para impedir o desaire caseiro.

Os comandados de Jurgen Klopp sobem assim ao oitavo lugar da Premier League, com 19 pontos, menos sete do que somam os spurs, que ocupam o primeiro lugar de acesso à Liga dos Campeões (são quartos, com 26).