Liverpool vence em dia de estreia de Luis Díaz na Premier League e com bis de Diogo Jota

Internacional português marcou os golos dos "reds" no triunfo sobre o Leicester.

O Liverpool recebeu e venceu esta quinta-feira o Leicester, por 2-0, em jogo da 24.ª jornada da Premier League.

Diogo Jota, aos 34 e 87 minutos, marcou os golos da partida, que marcou a estreia de Luis Díaz na Liga inglesa. Foram os 11.º e 12.º golos do internacional português no campeonato.

O Liverpool, com menos um jogo do que o líder Manchester City, é o segundo classificado, com 51 pontos (menos nove do que os "citizens"), enquanto o Leicester, em que Ricardo Pereira foi suplente não utilizado, somou o terceiro jogo seguido sem vencer e segue em 12.º, com 26 pontos, ainda que tenha apenas 21 jogos disputados, em 24 possíveis.