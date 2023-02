Liverpool vence dérbi com o Everton em dia de regresso de Diogo Jota e Firmino

Triunfo por 2-0, golos de Salah e Gapko.

O Liverpool recebeu e venceu esta segunda-feira o dérbi com o Everton, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da Premier League. Foi o primeiro triunfo da formação comandada por Jurgen Klopp na Liga inglesa em 2023.

Mohamed Salah abriu o marcador aos 36 minutos da partida, tendo Gapko fechado as contas no início da segunda parte, aos 49'. Foi a estreia do ex-PSV a marcar com a camisola dos "reds".

O encontro ficou ainda marcado pelos regressos de Diogo Jota e Roberto Firmino à competição, após longas paragens por lesão.

O Liverpool ocupa o nono lugar da Premier League, com 32 pontos, enquanto o Everton é 18.º, com 18, estando em zona de despromoção.