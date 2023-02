Liverpool vence com Darwin em foco e e acaba com a série do Newcastle

Triunfo dos reds por 2-0 na ronda 24 da Premier League. Newcastle não perdia há 17 jogos do campeonato.

O Liverpool relançou a candidatura aos lugares Champions na Liga inglesa de futebol, conquistando a primeira vitória fora de casa em 2023, ao impor-se por 2-0 em Newcastle, em jogo da 24.ª jornada da prova.

Os reds entraram a todo o gás e rapidamente marcaram dois golos, aos 10 minutos, por intermédio do avançado uruguaio Darwin Núñez, e aos 17, através do neerlandês Cody Gakpo, ficando em boa posição para evitar nova deceção na condição de visitante, na qual ganharam apenas três dos 11 encontros disputados.

A situação tornou-se ainda mais favorável aos visitantes quando o guarda-redes Nick Pope foi expulso, aos 22 minutos, por ter jogado a bola com as mãos fora da área quando o avançado egípcio Mohamed Salah se encaminhava para a baliza deserta, tendo sido substituído pelo eslovaco Martin Dubravka.

Apesar de ter jogado em inferioridade numérica durante 70 minutos, o Newcastle esteve várias vezes perto de reduzir, apesar de também ter permitido ao Liverpool algumas boas oportunidades e, no fim, sofreu mesmo a segunda derrota da época na Premier League, perante o mesmo adversário, pois tinha perdido em Anfield por 2-1.

O avançado internacional português Diogo Jota entrou em campo aos 59 minutos e teve três oportunidades para marcar perto do fim: dois cabeceamentos ligeiramente ao lado de cada um dos postes da baliza anfitriã e um remate em que a bola foi retirada por um defesa do Newcastle quando se encaminhava para a baliza, depois de ter ultrapassado Dubravka.

O Liverpool subiu ao oitavo lugar do campeonato e reduziu para seis pontos a distância para o Newcastle, quarto classificado, a última posição de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, tendo ainda menos uma partida realizada em relação aos magpies, que averbaram o quarto jogo seguido sem vencer, mas que não perdiam para o campeonato há 17 encontros.

Horas antes, um golo do médio português Bernardo Silva tinha-se revelado insuficiente para o Manchester City vencer no estádio do Nottingham Forest, empatando 1-1 e deixando isolado na liderança o Arsenal, que obteve um triunfo sofrido na visita ao Aston Villa, por 4-2.

Três dias depois de se ter imposto no estádio do Arsenal, por 3-1, igualando os londrinos no comando da Premier League, o Manchester City parecia estar bem encaminhado para se voltar a juntar aos gunners quando Bernardo Silva inaugurou o marcador, aos 41 minutos, com um forte remate de fora da área.

Os citizens, pelos quais o defesa português Rúben Dias foi totalista, tal como Bernardo Silva, desperdiçaram várias oportunidades para aumentar a vantagem, algumas, de forma improvável, pelo norueguês Haaland, e viram a ineficácia punida com o golo do avançado neozelandês Chris Wood, aos 84 minutos, apenas cinco depois de ter entrado em campo.

O Manchester City ficou a dois pontos do Arsenal, que tem menos um jogo realizado, e pode ver o rival Manchester United, terceiro classificado, ficar a apenas três pontos de distância, caso a equipa dos portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes vença no domingo na receção ao Leicester.

O Fulham subiu ao sexto lugar do campeonato, a apenas um ponto do quinto, ocupado pelo Tottenham (que recebe no domingo o West Ham), graças ao triunfo por 1-0 no reduto do Brighton, obtido com um golo marcado aos 88 minutos pelo avançado israelita Manor Solomon, seis após ter sido "lançado" pelo treinador português Marco Silva.

O médio português Palhinha atuou durante todo o jogo no meio campo do Fulham, que ultrapassou o Brighton na classificação e pode sonhar com o acesso às competições europeias da próxima época, ao contrário do Chelsea, cada vez mais longe desse objetivo, "afundado" no 10.º lugar.

Os "blues", pelos quais o avançado português João Félix e o médio argentino Enzo Fernández (ex-jogador do Benfica) foram totalistas, não conseguiram reagir ao golo do médio James Ward-Prowse, aos 45+1 minutos, que proporcionou o quinto triunfo na prova ao Southampton, mas não retirou a equipa da última posição.

O jogo de Stamford Bridge ficou ainda marcado pela lesão do defesa espanhol César Azpilicueta, que teve de ser retirado do relvado numa maca e assistido com oxigénio, depois de ter sido pontapeado na cara, de forma involuntária, pelo avançado francês Sekou Mara.

O Wolverhampton, com os portugueses José Sá, Nelson Semedo, Matheus Nunes, Rúben Neves e João Moutinho na equipa titular e Podence a ser utilizado na segunda parte, foi batido também por 1-0 na receção ao Bournemouth, na sequência do tento concretizado aos 49 minutos por Marcus Tavernier.

Nos outros encontros disputados hoje, o Everton derrotou o Leeds com um golo solitário do irlandês Seamus Coleman, enquanto Brentford resgatou o empate 1-1 na receção ao Crystal Palace com um tento do alemão Vitaly Janelt, aos 90+6, depois de Eberechi Eze ter colocado os visitantes em vantagem, aos 69.