Liverpool vence com bis de Darwin e fica mais perto dos lugares europeus

O antigo avançado do Benfica, que será adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial de 2022, marcou dois golos frente ao Southampton.

O Liverpool, com Fábio Carvalho a suplente utilizado (entrou aos 87') venceu este sábado por 3-1 na receção ao Southampton, em jogo da 16.ª jornada da Premier League, encurtando a distância para os lugares europeus.

Roberto Firmino, que falhou a convocatória brasileira para o Mundial de 2022, foi quem desbloqueou o marcador logo aos seis minutos, mas a igualdade foi reposta praticamente de imediato pelo avançado escocês Che Adams.

Darwin Núnez, antigo avançado do Benfica e adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial de 2022 - foi convocado pelo Uruguai -, voltou a colocar os reds em vantagem aos 21 minutos e bisou à beira do intervalo (42'), trazendo um maior conforto à equipa.

O Liverpool ascendeu de forma provisória ao sexto lugar da Premier League, com 22 pontos, podendo vir a ser ultrapassado pelo Brighton (sétimo), Chelsea (oitavo) e Fulham (nono). Já os saints continuam numa situação aflita, ocupando a penúltima posição da tabela classificativa (19.º), a dois pontos do primeiro lugar acima da linha de águia.