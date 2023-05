Liverpool vence Brentford e continua na perseguição à Champions

Mohamed Salah marcou o único golo da partida, tornando-se no primeiro jogador a faturar em nove jogos consecutivos em Anfield.

O Liverpool, com Diogo Jota a titular, venceu este sábado por 1-0 na receção ao Brentford, em jogo da 35.ª jornada da Premier League.

O único golo da partida surgiu aos 13 minutos, com Mohamed Salah a atingir um registo inédito, tornando-se no primeiro jogador a marcar em nove jogos consecutivos em Anfield.

Com a vitória, os reds reforçaram o quinto lugar da Liga inglesa, passando a somar 62 pontos, mais cinco do que o Tottenham (sexto, com 57) e a um do que o Manchester United (quarto, com 63), que tem dois jogos a menos e ocupa a primeira posição que confere acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.