Liverpool trava Arsenal nos minutos finais e quem agradece é o Manchester City

Citizens estão a cinco pontos dos gunners, que têm um jogo a mais e chegaram a ter dois golos de vantagem em Anfield.

O Liverpool, com Diogo Jota a titular, empatou este domingo 2-2 na receção ao Arsenal, resultado que ajuda principalmente o Manchester City, que passou a estar a cinco pontos dos líderes da Premier League, que têm um jogo a mais.

Os gunners começaram a partida da 30.ª jornada da Liga inglesa de forma dominante e, aproveitando erros defensivos, chegaram a ter dois golos de vantagem, apontados por Gabriel Martinelli (8') e Gabriel Jesus (28'), com Mohamed Salah a reduzir a desvantagem dos reds aos 42 minutos.

Na segunda parte, Salah voltou a estar em destaque, mas desta vez pela negativa, desperdiçando uma grande penalidade conquistada por Jota, aos 52 minutos. Ainda assim, um golo tardio de Roberto Firmino, aos 87', arrancou o empate, trazendo motivos de festejo para Anfield.

Com a derrota, o Arsenal mantém-se líder do campeonato inglês, com 73 pontos, mas agora com apenas cinco de vantagem sobre o Manchester City, que goleou no sábado o Southampton (4-1) e soma 67, tendo menos um jogo do que os londrinos.

Já o Liverpool segue na oitava posição, com 44 pontos, estando a nove dos lugares europeus - Tottenham está em quinto, com 53 pontos e um jogo a mais do que os reds.

