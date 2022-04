Liverpool tem jovem alemão debaixo de olho para substituir Salah

Caso Salah não fique em Liverpool - a renovação continua num impasse -, os red poderão avançar para a contratação de Karim Adeyemi, jogador do Red Bull Salzburgo.

Mohamed Salah não renovou ainda contrato com o Liverpool - termina em 2023 - e o Liverpool já estará a preparar uma eventual saída do egípcio. De acordo com a Sky Sport Germany, os reds estão de olho em Karim Adeyemi, avançado de 20 anos que representa o Red Bull Salzbugo.

Com três internacionalizações e um golo pela seleção alemã, Adeyemi tem brilhado no clube austríaco: em 28 jogos esta época, marcou 20 golos e fez quatro assistências.

Além de Salah, refira-se, também Mané e Firmino terminam contrato em 2023.