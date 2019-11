Liverpool tem dois jogos no mesmo dia e agradece à Liga inglesa

Participação do clube no Mundial de Clubes choca com o calendário inglês

O Liverpool anunciou esta terça-feira não ter chegado a acordo com a Liga Inglesa de Futebol (EFL), pelo que realizará dois jogos no mesmo dia e com as equipas separadas por milhares de quilómetros.

A explicação foi dada pelo clube através de um comunicado, dando conta que apesar do esforço da EFL em encontrar uma data para o jogo da Taça da Liga, não foi possível chegar a acordo pelo que o jogo da Carabao Cup terá lugar a 17 de dezembro de 2019, o mesmo dia no qual o Liverpool tem um jogo no Catar a contar para o Mundial de Clubes.

"Como resultado, estaremos em dois jogos simultaneamente, com uma equipa no Mundial de Clubes da FIFA, no Catar, e outra na Carabao Cup. O clube gostaria de aproveitar esta oportunidade para sublinhar que, embora este não seja um cenário ideal, é o resultado que foi alcançado com os melhores interesses da competição, dos outros clubes e de nós próprios. Gostaríamos de agradecer à EFL pelos esforços para nos acomodar e podemos confirmar que datas alternativas foram discutidas, mas nenhuma delas foi considerada adequada sem comprometer a programação da competição em si ou colocar uma pressão indevida sobre os nossos jogadores", lê-se no comunicado.