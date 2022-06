Liverpool também precisa de vender e Mourinho até pode dar uma ajuda

Alex Oxlade-Chamberlain está na porta de saída, mas tem preço.

Ativo no mercado no que toca a reforços, com destaque para Darwin, alvo que pode chegar aos 100 milhões de euros, o Liverpool trabalha também no capítulo das vendas, de modo a encaixar dinheiro.

De acordo com o "Liverpool Echo", Alex Oxlade-Chamberlain está na porta de saída do clube inglês, disposto a abrir mão do médio a troco de 15 milhões de euros.

O jogador de 28 anos representa os "reds" desde 2017/18, mas não é uma primeira opção de Jurgen Klopp: em 2021/22 fez 29 jogos e apontou três golos. Passou ainda por Arsenal e Southampton.

De acordo com a informação, Roma, treinada por José Mourinho, e West Ham são os clubes mais interessados.