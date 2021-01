Liverpool sobe ao pódio da Premier League ao bater West Ham

Reds aproveitaram da melhor maneira a derrota do Leicester para melhorar a classificação no campeonato inglês. Salah causou vários estragos no setor defensivo dos hammers

O Liverpool venceu, este domingo, por 3-1, na visita ao West Ham, em jogo da 21.ª jornada da Premier League, e aproveitou da melhor forma a derrota do Leicester para subir ao terceiro lugar da competição britânica.

A segunda vitória seguida dos reds foi obtida com três golos de elevada qualidade técnica, a começar pelo tento inaugural de Mohamed Salah, que abriu o marcador aos 57 minutos, com um remate em arco, dentro da área dos hammers e rodeado de adversários.

O avançado egípcio, que não marcava para o campeonato desde 19 dezembro, bisou aos 68 minutos, concluindo, com dois toques, um contra-ataque desenhado por Arnold e Shaqiri, antes de o holandês Wijnaldum aumentar a contagem, aos 84 minutos, após um excelente envolvimento coletivo.

O West Ham, quinto classificado, que procurava a quinta vitória seguida na prova, apenas conseguiu atenuar os números da derrota, com um golo do central Craig Dawson, aos 87 minutos de jogo.

O Liverpool subiu ao terceiro lugar da Premier League, com 40 pontos, mantendo-se a quatro do líder Manchester City (44) - que tem menos um jogo - e a apenas um do "vice" Manchester United (41), que no sábado empatou 0-0 com o Arsenal.

Para esta ascensão dos campeões ingleses ao pódio contribuiu o Leicester (39 pontos), que caiu (3-1) na receção ao Leeds e acabou por ser ultrapassado pelos "reds",