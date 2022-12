Liverpool segue no sexto lugar da Premier League após triunfo contra o Aston Villa

Vitória por 3-1 dos reds no terreno dos villans. Fábio Carvalho não saiu do banco.

O Liverpool teve um "Boxing Day" feliz ao bater o Aston Villa por 3-1, esta segunda-feira.

O jogo praticamente começou com o golo do egípcio Salah, que correspondeu da melhor maneira a um passe do escocês Robertson, lançado aos cinco minutos por um passe de trivela de Alexander-Arnold.

O avançado egípcio assistiu, depois, o neerlandês Van Dijk para o 2-0, aos 37, num remate de pé esquerdo na sequência de um pontapé de canto, com os villans a terem dificuldades em finalizar as várias oportunidades de que também dispuseram para marcar.

A toada parecia continuar no segundo tempo, mas Ollie Watkins converteu, aos 59, a passe do brasileiro Douglas Luiz, e relançou a partida, no pior momento dos reds, que acabaram "salvos" pelo jovem espanhol Bajcetic, aos 81, num bom lance do uruguaio ex-Benfica Darwin Núñez, que voltou a falhar várias chances.

Contas feitas, a formação orientada por Jürgen Klopp é sexta, com 25 pontos, tendo somado o terceiro triunfo em sucessão e apenas o sétimo em 15 jornadas, aproveitando o Boxing Day para se aproximar provisoriamente do Manchester United, quinto com 26.

O Aston Villa, por seu lado, perdeu pela primeira vez com Unai Emery no comando técnico, seguindo para já em 12.º, com 18 pontos.

De referir que o português Fábio Carvalho foi suplente não utilizado. Diogo Jota e Luis Díaz continuam a recuperar de lesão e não foram opção para Klopp.