Liverpool regressa às vitórias e logo com um registo para a história

Triunfo na receção ao Bournemouth. Já são 22 vitórias seguidas em casa para o campeonato.

O Liverpool regressou aos triunfos, após duas derrotas consecutivas, ao vencer em casa o Bournemouth, por 2-1, em jogo da 29.ª jornada da liga inglesa.

Líder isolado da Premier League, o Liverpool vinha de duas derrotas consecutivas, frente ao Watford, a primeira para o campeonato, e ao Chelsea, na Taça de Inglaterra, e apenas tinha vencido um dos últimos quatro jogos.

O Bournemouth, 18.º classificado e primeira equipa em zona de despromoção, até se colocou em vantagem logo aos nove minutos, por Callum Wilson. Contudo, os reds deram a volta ao marcador com golos do egípcio Mohamed Salah (25) e do senegalês Sadio Mané (33), passando a somar 82 pontos, mais 25 do que o Manchester City, segundo classificado, que tem menos dois jogos.

O Liverpool tornou-se a primeira equipa a conseguir 22 vitórias consecutivas em casa na liga inglesa.

Na quarta-feira, o Liverpool, campeão europeu, recebe o Atlético de Madrid, de João Félix, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois da derrota em Espanha por 1-0.