Liverpool recebe nega por Lavia e vira-se para médio do Fluminense

André, médio defensivo do Fluminense

De acordo com a Sky Sports, os reds não pretendem atingir os quase 60 milhões de euros que o Southampton está a exigir por Roméo Lavia, tendo iniciado contactos junto do Fluminense por André, jovem médio de 22 anos.

Associado há vários meses ao Liverpool, Roméo Lavia está mais longe de reforçar os reds, que viram uma proposta fixa abaixo dos 46 milhões de euros ser rejeitada pelo Southampton, emblema despromovido na época passada ao Championship, segunda divisão inglesa.

A informação chega da Sky Sports, que acrescenta que os saints pretendem receber 58 milhões fixos pelo médio defensivo belga, de 19 anos, valores que os reds não estão dispostos a atingir.

Nesse sentido, a mesma fonte avança que o Liverpool até já iniciou contactos junto do Fluminense com vista à contratação de André, médio brasileiro de 22 anos, que é visto como uma alternativa a Lavia. Apesar disso, ainda é possível que o negócio do belga seja finalizado, mas esse cenário parece cada vez mais improvável.

Com formação dividida entre o Anderlecht e o Manchester City, Roméo Lavia reforçou o Southampton na época passada, apontando um golo e uma assistência em 34 jogos. Já André estreou-se pela equipa principal do Fluminense em 2020 e leva 36 partidas na presente temporada.