Liverpool procura o "novo Van Dijk" e olha para Benfica e Sporting

António Silva e Gonçalo Inácio são, segundo o portal Goal, bem vistos nos reds

O portal Goal revela que o Liverpool está a seguir com atenção o crescimento e evolução de António Silva, do Benfica, e de Gonçalo INácio, do SPorting, observando com atenção as suas exibições na sua busca pelo "novo Van Dijk".

As performances de Matip e de Joe Gomez não está a ser satisfatórias e Konaté tem tido muitas lesões, pelo que os reds procuram um novo central.

A sua robustez e qualidade a sair a jogar é destacada na peça do Goal, assim como a sua juventude e margem de progressão.

Van Dijk tem 31 anos e quando falta não há substituto à altura, com o Liverpool a sofrer esta época 47 golos em 36 jogos.

Outros nomes mencionados são os de Gvardiol (Leipzig), Ayef Aguerd (West Ham), Perr Schuurs (Torino), Levi Colwill (emprestado pelo Chelsea ao Brighton) e Jarrad Branthwaite (emprestado pelo Everton ao PSV).