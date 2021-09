Liverpool planeia repetir "fórmula Jota": o perfil e o alvo pretendidos pelos "reds"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Formação comandada por Jurgen Klopp pretenderá reforçar a frente de ataque.

Diogo Jota reforçou o Liverpool em setembro de 2020, proveniente do Wolverhampton, num negócio que deixou surpreendida grande parte do mundo do futebol.

Agora, de acordo com o jornal As, os "reds" pretendem repetir a fórmula, isto é, reforçar a frente de ataque sem gastar uma grande quantidade de dinheiro.

O perfil parece definido - jovem, com talento e experiência - e o alvo também: Jarrod Bowen, avançado do West Ham que já havia sido associado à formação comandada por Jurgen Klopp noutras janelas do mercado de transferências.

Bowen jogou até 31 de janeiro de 2020 no Hull City, do Championship (segundo escalão do futebol inglês). Tendo despertado o interesse de vários emblemas da Premier League - Liverpool e Tottenham foram dois dos clubes apontados como interessados -, o jogador de 24 anos acabou mesmo por rumar ao West Ham, por 20 milhões de euros. Neste momento, o valor de mercado, segundo o Transfermarkt, é de 30 milhões de euros. Resta saber quanto o Liverpool estará disposto a desembolsar.