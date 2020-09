Liverpool perto de assegurar Thiago Alcântara por 30 milhões de euros

Segundo notícia avançada pela BBC, as negociações entre o clube inglês e o Bayern de Munique estão bem encaminhadas

O Liverpool prepara-se para contratar Thiago Alcântara. Segundo a BBC, o clube inglês oferece 30 milhões de euros pelo médio espanhol, estando bem encaminhadas as negociações com o Bayern de Munique. Com mais uma época de ligação aos germânicos, Alcântara venceu a última edição da Liga dos Campeões, cuja final foi disputada em Lisboa, e será o segundo reforço do campeão da Premier League, depois do lateral-esquerdo grego Kostas Tsimikas (ex-Olympiacos).

Na semana passada, quando questionado sobre a possível contratação do médio do Bayern, o técnico Jurgen Klopp não poupou nos elogios. "Não posso acabar com as especulações enquanto a janela de transferências estiver aberta. Já mencionei que Thiago Alcantara é um jogador muito bom. Há muito tempo. É um bom jogador e o Liverpool é um grande clube", comentou o treinador do Liverpool. Além da Champions League, Thiago Alcântara conquistou sete títulos consecutivos da Bundesliga, quatro Taças da Alemanha e o Mundial de Clubes, pelo Bayern.